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Dünya

Çipras'tan Erdoğan'ın yemin törenine katılan eski bakana tepki

“Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilemezdir”

10 Temmuz 2018 18:31

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı, Milletvekili Dora Bakoyannis’e tepki gösterdi.

Çipras , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e “Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilemezdir” dedi.

Selanik’te açıklamalarda bulunan Çipras, “2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan’ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir” açıklamasında bulundu.

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