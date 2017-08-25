Çipras'ın en kritik yılı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın siyaset hayatındaki en kritik dönemeci geçtiğimiz haftalarda başladı. Çipras 2018 Ağustos’unda Yunanistan’ı ekonomik krizden çıkarmak adına en önemli adımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu adımın gerçekleştirilmesine dek Yunanistan birçok engeli ve zorluğu göğüslemek durumunda kalacak.

2018 yılında Yunanistan dış piyasalardan borçlanmayı hedefliyor. 2010 yılından beri ekonomik memorandumlar ve dış kreditörlerin yönetiminde olan Yunanistan ekonomisi için bu tarih bir dönüm noktası olacak. 2018 yılında dış piyasalara dönüş ile beraber içeride yaşanacak rahatlama süreci ile beraber Çipras ve yakın mesai arkadaşları son dönemde kan kaybeden Syriza’yı yeniden güçlendirmeyi ve 2019 seçimlerine elleri güçlü bir şekilde katılmayı hedefliyor.