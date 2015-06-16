Çipras'ın borçlarla ilgili yeni bir önerisi yok!

Yunanistan'ın borç alabilmesi için önündeki süre daralırken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "halkımızı aşağılayan önlemleri kabul etmeyeceğiz" dedi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, anlaşmaya varmak istediklerini belirten Çipras, bu konuda yeni bir öneride bulunmadı.

Lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) parlamento grubunda konuşan Tsipras, Yunanistan'ın Avrupalı alacaklılarından, IMF'nin politikalarını gözden geçirmelerini istedi. Aleksis Tsipras, "IMF'nin önerileri hakkında bizim değil, özellikle Avrupa'nın hüküm vermesinin vakti geldi" dedi ve ekledi:

"Halen tartışmaya, IMF'nin sıkı önlemler öngören katı görüşleri hakim. Avrupa da, kapasitemize uygun bir borç geri ödeme takviminin tartışılmasını reddediyor."

Yunanistan Başbakanı, kamu harcamalarını daha da azaltmaları yönündeki talebin arkasında siyasi nedenlerin olduğunu vurguladı.

Berlin'de gazetecilere bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Yunanistan'la yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak kamuoyuna verebileceği yeni bir haber olmadığını söyledi. Merkel, Yunanistan'la sadece, bu ülkenin alacaklılarının koşullarını yerine getirmesini öngören ortak bir öneri üzerinde anlaşabilececeklerini belirtti.

Çipras'ın muhalefet partilerinin de desteğini almaya çalıştığı belirtilirken, bu amaçla üç muhalefet partisinin yöneticileriyle görüştüğü söyleniyor. Avrupa Birliği yetkililerinin Çipras'ı Varufakis'den daha pragmatik gördüğü ve onunla görüşmeyi tercih ettikleri de öne sürülüyor.