Çipras: Yunanistan’da darbecileri hoş karşılamayız

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerlerle ilgili olarak, “Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Türkiye ile işbirliğimize devam ediyoruz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi AA'ya açıklama yaptı.



Aleksis Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



Çipras, Yunanistan'a kaçan darbeci askerler ile ilgili olarak “Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" dedi.



Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ve AB göçmen mutabakatı konusunda ise “Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi" ifadelerini kullandı.