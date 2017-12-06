T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çipras: Yunanistan’da darbecileri hoş karşılamayız

"Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz"

06 Aralık 2017 17:08

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerlerle ilgili olarak, “Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Türkiye ile işbirliğimize devam ediyoruz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi AA'ya açıklama yaptı.

Aleksis Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Çipras, Yunanistan'a kaçan darbeci askerler ile ilgili olarak “Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ve AB göçmen mutabakatı konusunda ise “Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Aleksis ÇiprasYunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24