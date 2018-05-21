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Ekonomi

Çipras: Yunanistan mali hedeflerini tutturacak

Io Chokona / Atina, 21 Mayıs (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan ve yabancı kreditörlerinin Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı ve 2018 ile 2019'da açık verilmeyeceği kon

21 Mayıs 2018 18:42

Io Chokona / Atina, 21 Mayıs (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bakanlar Kurulu\'nda yaptığı konuşmada Yunanistan ve yabancı kreditörlerinin Yunanistan\'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı ve 2018 ile 2019\'da açık verilmeyeceği konusunda görüşbirliği içinde olduklarını söyledi.
Çipras, kurtarma programı sonrası için 4 yıllık stratejinin sunumu öncesinde konuşan Çipras, \"Tüm tarafların tahminleri, Yunanistan\'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı konusunda örtüşüyor; 2018 ve 2019\'da mali açık olmayacağı teyit edildi\" diye konuştu.
Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan\'ın kurtarma programında sağladığı ilerlemeyi Haziran ayında görüşecekler.

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