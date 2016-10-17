Çipras yeniden SYRIZA genel başkanı

SYRIZA'nın 2. Kongresi'nde yoğun tartışmaların ardından Aleksis Çipras yeniden genel başkanlığa seçildi.

Sol’da yer alan habere göre, Yunanistan'da hükümetin büyük ortağı olan SYRIZA'nın 2. Büyük Kongresi bu gece tamamlanıyor. Kongre'de özellikle son iki gün yoğunlaşan tartışmalara karşın Aleksis Çipras, 2 bin 578 delegenin yaklaşık yüzde 93'ünün oyunu alarak yeniden seçildi. Aleksis Çipras, Kongre'deki tek başkan adayıydı.

Oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Çipras "önümüzdeki günlerde bizi büyük mücadeleler bekliyor" derken bu sözler Başbakan'ın erken seçimleri kast etmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

Bu gece 151 kişilik merkez komitesinin seçilmesinin ardından kongre sona erecek.