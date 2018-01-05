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Çipras, yarın Kilimli'de dini törene katılacak (2)

TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNCE TERK ETTİ Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törenlere katılacağı haberleri sonrası, bölgede Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botları hareketlil

05 Ocak 2018 20:38

TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNCE TERK ETTİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın yarın Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası\'na giderek dini törenlere katılacağı haberleri sonrası, bölgede Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botları hareketliliği arttı. Saat 16.00 sıralarında bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı. Yaşanan sıcak dakikalar, anbean DHA kamerasına yansıdı. Yunan savaş gemisi önce Kilimli Adası önlerine, sonra Yunan sularına çekildi. Türk savaş gemisi ise Didim istikametinde seyrine devam etti.
Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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