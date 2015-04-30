Çipras ve Sisi el ele!

KKTC’de Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Rumlarla barış ve Türkiye ile ilişkiler konuşulurken, Güney Kıbrıs’ta, Mısır, Yunan ve Rum liderler, Abdülfettah el-Sisi, Aleksis Çipras ve Nikos Anastasiadis, doğu Akdeniz’in 3 ülke arasında paylaşılmasını öne çıkaran 3’lü zirve düzenledi.

Lefkoşa Rum kesimindeki zirve, Kasım ayında dönemin Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’ın katıldığı Kahire’deki 3’lü zirvesinin devamı niteliğinde oldu.

Türkiye’nin imzalamadığı anlaşma

‘Lefkoşa deklarasyonu’ adı altında ortak açıklama yapan 3 lider, BM uluslararası deniz hukuku sözleşmesi çerçevesinde doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirlemeye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye, bu sözleşmeye taraf değil ve Rumların tek yanlı olarak bölge ülkeleriyle, doğu Akdeniz’i paylaşmasına karşı çıkıyor. Zirvede, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Mısır lideri Sisi, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini ele aldı. Çipras ortak basın toplantısında, Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesini ve Türkiye’yi kast ederek, “Üçüncü ülkelerin de onayının isteneceği sınır belirlemesi yerine, onay istemeyen bölgelerde (Yunanistan-Mısır) sınırları belirleyeceğiz” dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise özellikle terör ve finansmanı üzerinde durdu. Ortadoğu’daki aşırı ve bölücü örgütlere silah ve mali yardımların kesilmesi gerektiğini söyledi. Liderler Kıbrıs sorunu konusunda da görüşlerini açıkladı.

Çipras: Akıncı şaşırtıcı

Yunanistan Başbakanı Çipras, Mustafa Akıncı’nın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin şaşırtıcı ve umut verici bir gelişme olduğunu belirtirken, Sisi, Ada’daki halkların birleşerek bir bütün olduğu çözümü arzuladıklarını ifade etti.

‘Rum gazı’ Mısır'a

Liderler, basın toplantılarında soru kabul etmedi. Kapalı kapılar ardındaki neler konuşulduğunu ise Rum hükümet sözcüsü Nikos Hristoduludis açıkladı. Hristodulidis, zirvenin en önemli konusunun doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları olduğunu söyledi. Rum sözcü, Anastasiadis ile Sisi arasındaki ikili görüşmede, Rumların Afrodit adı verilen parselde buldukları doğalgazın Mısır’a ulaştırılması konusunun ele alındığını ve Sisi’nin konuya olumlu yaklaştığını duyurdu.