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BBC Türkçe

Çipras: Türkiye saldırgan Kıbrıs söyleminden vazgeçmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı birleştirmek üzere girişilen çabalardan "kaçmakla" suçlamıştı

18 Ocak 2017 18:12

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Kıbrıs'ta nihai çözüm için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Ancak Çipras anlaşma için Türkiye'nin "saldırgan söyleminden vazgeçmesi gerektiğini" savundu.

Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada "İyimseriz ancak ihtiyat ve sorumlulukla. Durum gerektirdikçe çok çalışmaya devam edeceğiz ve yakın gelecekte olumlu sonuçlar almayı umuyoruz" dedi.

Yunan Başbakanı "Bunun için bir önkoşul, diğer tarafın da, özellikle Türkiye'nin aynı ruhla görüşmelere gelmesi, saldırgan söylemi bir tarafa bırakması ve ciddi, sorumluluk sahibi bir şekilde çalışması" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı birleştirmek üzere girişilen çabalardan "kaçmakla" suçlamış ve Türkiye'nin Türk toplumunu korumak için Ada'daki askeri varlığını ilelebet sürdüreceğini söylemişti.

Cenevre'de geçen hafta yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Ancak garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye, olası anlaşmanın ardından güvenlikle ilgili yapılacak düzenlemeleri müzakere etmek için için görüş birliğine varmışlardı.

Üç ülkeden yetkililerin bugün yine İsviçre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Türk ve Rum tarafları arasındaki başlıca tartışmalı konu, Türk ve Yunan askeri varlıklarının Ada'da kalmasının yolunu açan garantör ülkeler sisteminin kalıp kalmayacağı ve anayasal sistemin çökmesi halinde müdahale hakkı.

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