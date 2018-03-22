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Dünya

Çipras, tebrik etmek için Putin'i aradı; konuşmanın gündeminde Türkiye vardı

İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin pozisyonuna dikkat çekilerek Doğu Akdeniz'deki durum da ele alındı

22 Mart 2018 20:56

Seçim zaferini kutlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gündeminde Türkiye'nin olduğu kaydedildi. 

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon konuşması, Avrupa’da güvenlik ve Doğu Akdeniz havzasındaki durumun ele alındığı belirtildi. 

Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Görüşmede liderler ikili ilişkileri, Rusya ile Avrupa ilişkilerine dair önemli konuları, özellikle de Türkiye’nin pozisyonuna dikkat vererek Doğu Akdeniz Havzası’ndaki durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı. 

Rusya’da yayın yapan Vzglad gazetesi ise diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras'ın Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin’e anlattığını aktardı. Haberde, Çipras'ın sözleri üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt vermek yerine, “Buyurun Moskova’yı ziyaret edin konuşalım” dediği belirtildi.

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