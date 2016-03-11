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Dünya

Çipras: Rusya ve Yunanistan her zaman aynı tarafta yer aldı

"Bizi birbirimize bağlayan husus faşizme karşı duruşumuz oldu"

11 Mart 2016 20:55

Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Moskova ve Atina'nın her zaman aynı tarafta olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Yunanistan’da Rusya, Rusya'da Yunanistan yılının ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek açılış seremonisinin öncesinde Atina'da bir araya gelen Çipras ve Prihodko, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Rus ve Yunan halklarını çok eski gelenekler, sıcak dostluk ve işbirliği ilişkilerinin bağladığını ifade eden Çipras, "Ancak bizi birbirimize daha fazla bağlayan husus, faşizme karşı ve genel olarak kritik durumlarda aynı tarafta yer almaz, insani değerleri korumaya çalışmamız oldu" dedi.

Prihodko ise iki ülke arasındaki siyasi diyalogun daimi bir özelliğe sahip olduğunu ve Rusya'nın ikili ilişkileri desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

 

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