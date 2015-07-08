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Dünya

Çipras, Obama ile telefonda görüştü

ABD, Yunanistan'ın Avro'da kalmasını istiyor

08 Temmuz 2015 00:07

ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Obama'ya Yunanistan'ın kurtarma paketi için önceliklerini anlattı.

Avro Bölgesi'nin, Brüksel'deki acil toplantısı öncesi Obama'yla telefonda görüşen Çipras, Yunanistan'ın kurtarma paketi için önceliklerini anlattı.Obama'nın, Avrupa Komisyonu, Avrupa merkez bankası ve Uluslararası Para Fonu'nda oluşan kraditörlerle müzakerelerde başarılı bir sonuç çıkmasını ümit ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

 

ABD, Yunanistan'ın Avro'da kalmasını istiyor

 

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, Yunanistan'ın borç krizine bir çözüm bulunarak Atina'nın Avro Bölgesi'nde kalmasını istiyor.

 

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