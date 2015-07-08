Çipras, Obama ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Obama'ya Yunanistan'ın kurtarma paketi için önceliklerini anlattı.

Avro Bölgesi'nin, Brüksel'deki acil toplantısı öncesi Obama'yla telefonda görüşen Çipras, Yunanistan'ın kurtarma paketi için önceliklerini anlattı.Obama'nın, Avrupa Komisyonu, Avrupa merkez bankası ve Uluslararası Para Fonu'nda oluşan kraditörlerle müzakerelerde başarılı bir sonuç çıkmasını ümit ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

ABD, Yunanistan'ın Avro'da kalmasını istiyor

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, Yunanistan'ın borç krizine bir çözüm bulunarak Atina'nın Avro Bölgesi'nde kalmasını istiyor.