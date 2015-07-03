Çipras: O görüntüler utanç verici

IMF'ye olan 1.6 milyar Euro'luk borcu nedeniyle iflasını açıklayan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras, Pazar günü yapılacak olan referanduma ilişkin olarak, "Hükümet halka söz hakkı verdiği için bankaları kapattılar. Yunan halkına zaman tanımadılar. Avrupa'da kapalı bankaların oluşturduğu utanç görüntüleri kabul edilemez" dedi.

Halka sesleniş konuşması yapan Çipras, Avrupa'da başka ülkelerin de halk oylamasına gittiğini ancak Yunanistan konusunda farklı standart uygulandığını ileri sürerek, kreditörlerin, Yunan halkına referandumda 'evet' oyu kullanması için baskı yaptığını iddia etti. Yunan Başbakan, vatandaşlara pazar günü 'hayır' oyu kullanmaları çağrısını yineledi.

Çipras, Yunan Hükümeti'nin halk oylaması kararından sonra kreditörlerden daha iyi teklifler geldiğini belirterek, müzakerelerde olumlu bir sonuca varılması durumunda hemen karşılık vereceğini söyledi.

‘Müzakerede olmayı sürdüreceğiz’

Yunanistan'ın halen müzakere masasında bulunduğunu ve pazartesi gününden sonra da müzakere masasında olacağını belirten Çipras, ''Yunanistan müzakere masasında bulunmayı sürdürecek. Hedefimiz kalıcı ve sosyal açıdan adil bir çözüm sağlanması'' dedi.

Pazar günü sandıktan 'hayır' oyu çıkmasının Avrupa ile ipleri koparmak anlamına gelmediğini, aksine Avrupa değerlerine geri dönüş anlamına geldiğini savunan Çipras, "Kreditörlerin istediği tüm önlemlere evet demeniz için size baskı yapıyorlar. Her şeye evet diyerek kendileri gibi sizleri de memorandumlara suç ortağı yapmak istiyorlar. Hayır oyu, pazar gününden sonra talep etmek istediğimiz daha iyi bir anlaşma için kararlı bir adım olacak" diye konuştu.

‘Ülkeyi Euro'dan koparmak gibi bir planım yok’

Başbakan Çipras, ülkede son günlerde yaşanan zorlukların farkında olduğunu ancak, bunların geçici olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Zorlukların farkındayım. Bu zorlukların geçici olması için elimden geleni yapacağım. Ülkeyi eurodan koparmak için gizli planım olduğunu söyleyenler yalan söylüyor. Bankalardaki yatırımların kaybolmayacağını şahsen ben taahhüt ediyorum. Bu durum geçicidir. Demokrasi darbe değildir. Sizleri hayır demeye çağırıyorum."