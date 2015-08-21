Çipras, Nâzım Hikmet şiiriyle istifa etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, erken seçim yolunu açmak için istifa ettiğini açıkladı. Televizyondan halka hitap eden Çipras, “Daha güçlü bir hükümeti kurmak için istifamı sunmak üzere cumhurbaşkanına gidiyorum. Sizden de daha güçlü bir hükümet kurmak için destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Çipras, Nâzım Hikmet'in "En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız" şiirini de okudu.

Nâzım Hikmet'in şiiri şöyle:

En güzel deniz:

Henüz gidilmemiş olanıdır.

En güzel çocuk:

Henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz:

Henüz yaşamadıklarımız.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:

Henüz söylememiş olduğum sözdür...

Yapılan yorumlarda, Çipras'ın bu kararı almasında, yeni kredi paketi için parlamento oylamalarında aleyhte oy kullananparti içindeki sol muhalefetin tutumunun rol oynadığı vurgulanıyor. Seçimler ile birlikte Çipras, 3 yıllık 86 milyar Euro mali destek anlaşmasına sert muhalefet eden Siriza'dan 40 kadar milletvekilini meclis dışına itmek istiyor.



Yeni Başbakan Tahanu olacak



Çipras'ın istifasınn ardından geçici hükümete geçilecek. Geçici hükümette başbakanın Yargıtay Başkanı Vasiliki Thanu olması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Thanu Yunanistan'ın ilk kadın Başbakanı olacak.