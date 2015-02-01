Çipras, lüks makam araçlarını satışa çıkardı, 3 bin 500 kamu çalışanı yeniden işe alınacak

Yunanistan'da, Radikal Sol İttifak (Syriza) lideri Aleksis Çipras başkanlığında kurulan yeni koalisyon hükümeti, bakanlıklardaki lüks makam araçlarını "lüzumsuz ve masraflı" olduğu gerekçesiyle satışa çıkardı. İşten çıkarılan 3 bin 500 kamu çalışanı ise yeniden işe alınacak.

İdari Reformlar Bakanı Yorgos Katrugalos, yaptığı açıklamada, kabinedeki yeni bakanların devletin otomobillerine ihtiyacı olmadığını belirterek, hükümetin gereksiz ve masraflı bulduğu bu araçları satarak para kazanmayı hedeflediğini kaydetti. Başbakan Çipras'ın Selanik plakalı bir otomobili bulunduğunu, diğer bakanların ise motosiklet ya da taksi ile gidip geldiklerini belirten Katrugalos, kendisinin ise "arada bir sorun çıkarsa da bununla gurur duyduğunu" belirttiği eski bir koleksiyonluk otomobili olduğunu söyledi.

İdari Reformlar Bakanlığınca satılması planlanan lüks makam araçları arasında, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı PASOK lideri Evangelos Venizelos'un yeni aldığı 750 bin Avroluk lüks zırhlı aracın da bulunduğu ifade ediliyor.

İşten çıkarılan kamu çalışanları geri dönecek

Katrugalos, ayrıca hükümetin seçim vaatleri kapsamında, daha önce memorandumlar gereğince tasarruf amacıyla işten çıkarılan 3 bin 500 kamu çalışanının yeniden işe alınacağını açıkladı.

To Vima gazetesine açıklama yapan Katrugalos, önceki hükümet tarafından başlatılan devlet memurlarının yeniden değerlendirilmesi uygulamasının süreceğini, ancak bu uygulamanın işten çıkarma amacıyla değil, kamuda performansın artırılması hedefiyle yapılacağını belirtti.

Yeni Maliye Bakanı Yannis Varufakis de göreve geldiği gün ilk icraat olarak önceki hükümet tarafından işten çıkarılan kadın temizlik işçilerini yeniden işe alacağını açıklamıştı. Varufakis, bunun yerine bakanlıktaki çok sayıda ekonomi danışmanının görevine son verileceğini bildirmişti.