Çipras: Kıbrıs sorununda önemli ilerlemeler kaydediliyor

Yunan Başbakan Çipras, Anastasiades ile görüştükten sonra yaptığı açıklamasında "Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderleri arasında süregelen çözüm müzakerelerinde olumlu gelişmeler kaydedildiği gözleniyor" şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını öngören müzakerelere Atina'nın tam destek verdiğini belirten Yunan başbakan "..anlaşılan Türk lider Mustafa Akıncı ile sürdürülen müzakerelerde gerçek ilerlemeler kaydediliyor. Özellikle toprak düzenlemeleri konusunda önümüzdeki Pazar günü tekrarlanacak müzakerelerde bir haritanın belirlemesi bekleniyor.

Bu olumlu ortam her ne kadar da mülkiyet müzakerelerini de olumlu etkileyeceğini gösteriyorsa da açıkta kalan konular dahil her bir başlıkta bir anlaşma sağlanmadan çözüm anlaşmasına varıldığından söz etmemeliyiz. Dikkatli ve serin kanlı olmalıyız" dedi.

Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve BM kararları ve Avrupa değerleri çerçevesinde bir çözümü desteklediğine dikkati çeken Çipras, ayrıca: "Kıbrıs sorununun ikili değil; Türk askerlerinin işgali altında bulunmasından dolayı uluslar arası bir sorun olduğunu" ve Yunanistan'ın çok uluslu bir toplantıya ancak ve ancak "eskimiş bir yöntem" olarak nitelediği "garantörlük sisteminin iptali" ve bunun yerine Türk ve Rum toplumlarına çağdaş ve uluslar arası bir güvenlik sistemini görüşmek için katılacağını" söyledi.

Anastasiades de kendi yaptığı açıklamasında Mustafa Akıncı ile sürdürülen müzakerelerde toprak konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini, anlaşmaya yakınlaştığını ve geri kalan başlıklarla ilgili müzakerelerden de olumlu sonuçlar alınmasına öncülük edebileceğini" söyledi.

Kıbrıs sorununa bulunacak adil, kalıcı ve işler bir çözümden sonra işgal kuvvetleri ya da garantörlük gibi kavramların "çağdaş bir Avrupa devletine yakışmayacağını" belirten Anastasiades Kıbrıs'ın uluslararasında tek kimlikli bir devletin amaçlandığını" sözlerine ekledi ve KKTC lideri Mustafa Akıncı'nın da Türkiye tarafında destekleneceğini ümit ettiğinden söz etti.