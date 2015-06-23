Çipras, 'kabul etmeyeceğiz' dediği vergi artırımı ve emeklilik yaşında geri adım attı

İflasın eşiğindeki Yunanistan ekonomik krizden çıkış yolları arıyor. Yunanistan’ın sosyalist Başbakanı Aleksis Çipras, seçim kampanyası sırasında "Hiçbir acı reçete ve kemer sıkma planını kabul etmeyeceğiz" dediği vergi artışı ve emeklilik yaşında geri adım atmış durumda. Çipras son olarak yaş gruplarına göre en çok 65 olan emeklilik yaşının 67’ye çıkarılmasını ve KDV oranını yüzde 23’e çıkarılmasını önerdi. Çipras’ın AB ile anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia edildi.

KDV kitap için bile yüzde 6 oluyor

Avrupa Birliği yetkilileri Reuters'a yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Yunanistan ile kesin anlaşma bugün olası değil; önümüzdeki birkaç günde gerçekleşebilecek bir anlaşma için bir adım olabilir. Yunanistan kademeli olarak emeklilik yaşını 67'ye yükseltirken birçok vergi istisnasını da düzene sokuyor. Yunanistan KDV oranını yüzde 23, enerji ve ana gıdalar için yüzde 13, ilaç ve kitaplar için yüzde 6 olarak öneriyor. Kreditörlerin bugün itibarıyla genel pozisyonunu formüle etmeleri olası değil, netleştirmek için birkaç gün gerekli."

Yunan basın-yayın organları, hükümetin dün akşam kreditörlere gönderdiği ve müzakere zemini olarak "olumlu" karşılanan yeni önlemler listesini yayınladı.

Yayınlanan önlemler listesinde eskilerine göre yeni tasarruf ve önlemler paketi, 900 milyon avroluk ek tedbirler içeriyor. Bir çok alanda vatandaşa pahalılık ve vergi artışı olarak yansıyacak Çipras hükümetinin hayata geçirmeyi önerdiği acı reçete, şunlardan oluşuyor:

- KDV: 3 farklı kademe olacak. En düşük oran yüzde 6 ya da 6,5 ilaçlar için uygulanacak. Elektrik ve su için KDV oranı yüzde 13 olacak. Çoğu ürün ve hizmet en yüksek oran olan yüzde 23'e kaydırılacak. En az 1,5 milyar avro ilave gelir elde edilecek.



- Büyük Ege adaları için uygulanan yüzde 30'luk KDV indirimi iptal edilecek.



- 2014 yılında 500 bin avro net kâr elde eden şirketler, 2015 ve 2016 yıllarında özel vergiye tabi tutulacak.



- TV reklamlarına vergi konulacak. 2015 ve 2016 yılları için hedeflenen gelir 200 milyon avro.



- Elektronik kumara uygulanacak vergiden 2015 için 35 milyon, 2016 için ise 225 milyon avro gelir öngörülüyor.



- 10 metreden uzun tatil tekneleri ve 2500 cc üstü otomobiller için vergi oranı yüzde 10'dan 13'e çıkarılacak.



- Savunma harcamaları 200 milyon avro azaltılacak.



- Muayenesi yapılmamış ya da sigortasız araçlara yüksek cezalar kesilecek.



- Vergi kaçıranlar için kanuni düzenlemeler sertleştirilecek.



- Vergi konusunda hukuki süreç başlatılmayanlar için tahsilatı kolaylaştıracak düzenlemeye gidilecek.



- Şirketlere uygulalanan vergi oranı yüzde 26'dan yüzde 29'a çıkarılacak. 2016'da 450 milyon avro gelir elde edilecek.



- 2000-2014 yılları arası bütün banka hesapları kontrol edilecek. Beyan edilmeyen gelir olup olmadığı tespit edilecek.



- Kaçak yakıt ile mücadele önlemleri alınacak.



- Erken emeklilik sona erecek.



- Silahlı kuvvetlerde 45 olan erken emeklilik yaşı 58 olacak.



- Yüksek tazminatlar iptal edilecek.



- 12 milyon avro gelir beyan edenlerden yüzde 0,7, 500 bin avro gelir beyan edenlerden ise yüzde 8 gelir vergisi alınacak.



- Kamuda her 2 kişinin işten ayrılmasına karşılık 1 kişi istihdam edilecek.