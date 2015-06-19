‘Çipras, IMF’ye boyun eğerse Betty'i kaybedebilir’ iddiası

The Times gazetesinin internet sitesinde Fransız mizah dergisi Le Canard Enchaîné kaynak gösterilerek yer alan habere göre, Çipras’ın eşi Batziana, Çipras’ı IMF ve AB ile anlaşma imzalaması durumunda terk etmekle tehdit ediyor. Times “Hollande mizah dergisine söylemiş. Çipras, Hollande ile görüşmesinde ‘Kreditörlerin taleplerine boyun eğersem sadece SYRİZA’yı değil, benden fazla solcu olan hayat arkadaşım Betty Batziana’yı da kaybedeceğim demiş” şeklinde yazdı. Gençlik yıllarında Komünist Parti üyesi olan Batziana’nın, Çipras’tan daha solcu olduğu belirtiliyor. 28 yıldır birlikte olan ve nikah kıymaya yanaşmayan Çipras ve Batziana çifti 1987 yılında tanışmış.