Çipras: Grev hakkı işçi sınıfının kutsal hakkıdır

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin istedikleri düzenlemenin Parlamento'da onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada, yasanın işçi haklarına olumsuz bir etkisi olmayacağını savunarak, "Grev hakkı işçi sınıfının kutsal hakkıdır" dedi.

Yunanistan'ın, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan kreditörlerinin, üçüncü değerlendirmenin tamamlanması ve vadesi dolan 6.7 milyar euroluk taksitin sağlanması öncesi istedikleri düzenleme, protestolar eşliğinde yapılan oylamada, 141'e karşı 154 oy ile yasalaştı.



Yasa tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, "Hilkat garibesine benzeyen bu yasa tasarısı sosyal devletin son zerrelerini de silip süpürüyor. Hazırlanan tasarı, Anayasal bir hak olan grevi bile kısıtlamayı amaçlıyor. Bütün çalışanları hükümetin halk karşıtı politikasını protesto etmeye çağırıyoruz" açıklamasıyla, oylama öncesi grev ilan ettiler.



Tasarıya, hükümet ortakları SYRIZA ve ANEL milletvekilleri olumlu oy kullanırken, ana muhalefet Yeni Demokrasi, Demokratik İttifak ve aşırı sağcı Altın Şafak ret oyu kullandılar.



Başbakan Çipras, oylamanın tamamlanmasından sonra yaptığı konuşmasında, "Herkes üçüncü değerlendirmeden sonra memorandumun sonuna geldiğimizi biliyor. Bu yeni dönem büyük zorluklar çeken milyonlarca vatandaşımıza umut verirken, bazı kişilere huzursuzluk yaratıyor" dedi.



Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’ye ve Başkanı Kiriakos Miçotakis’e hitap eden Çipras, "Her ne kadar felaket habercisi olmak istiyorsanız olun; ama, ülke ilerleme safhasına girdi. Grev hakkı işçi sınıfının kutsal hakkıdır. Ne iptal edilecek ne de hükümet tarafından askıya alınacak. Biz sendikaların daima işverenlerin keyfi davranışlarına ve işçi haklarının çiğnenmesine topluca karşı çıkmalarından yanayız" dedi.



Üç çocuklu ve çok çocuklu aileler için tazminatın toplam 260 milyon euro arttığını söyleyen Çipras, "800 bin aileden 730 bini hesaplarında aldıkları miktarın çoğu kez iki misline çıktığını görecekler" dedi.



Muhalefet partileri hükümeti eleştirirken parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi yasa tasarısını protesto etti. Parlamento önündeki meydanda toplanan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis duruma hâkim olmak için ses bombası kullandı. İktidar karşıtı gruplar polislere taşla karşılık verince polis göz yaşartıcı bomba kullandı. Arbede sırasında göstericiler meydanın etrafındaki binalara ve yol ışıklarına hasar verdiler.