Çipras, Eski Maliye Bakanı Çakalatos'u ikna etmekte zorlanıyor mu?

Erken seçimde yüzde 35 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından yemin ederek görevi alan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın eski Maliye Bakanı Öklid Çakalatos'u yeniden görevlendirmeyi istediği fakat kurtarma paketi görüşmelerinde eski bakanı ikna etmekte zorlandığı belirtiliyor.

Reuters’ın haberine göre; devlet radyosu, radikal sol çizgideki Yanis Varoufakis'in ardından göreve gelen ve yapıcı tutumuyla Euro bölgesi üyelerinin saygısını kazanan Çakalatos'un görevi yeniden almak konusunda tereddütleri olduğunu belirtti.

Radyo herhangi bir neden öne çıkarmazken, Hollanda doğumlu ve İngiltere'de eğitimini almış olan Marxist ekonomist Çakalatos, Syriza içerisinde bulunan ve partinin son dönemlerde görevde kalabilmek adına solculuğun temel değerlerinden uzaklaşmaya başladığına dair endişelerini dile getirmeye başlayan "53+" grubunun üyesi. Çakalatos, eski Maliye Bakanı Varufakis'in de yakın arkadaşı

Çipras'ın kabineyi bugün açıklaması beklenirken, parti yetkilileri Çakalatos'un Çipras tarafından seçilmesinin "muhtemel" olduğunu söyledi. Radyo, Çakalatos'un maliye bakanlığı görevine gelmese bile, Euro bölgesiyle derin ekonomik reformlar karşılığında 86 milyar Euro’luk (96 milyar dolar) kurtarma paketiyle ilgili görüşmeleri yürütebileceğini söylüyor.

Çipras'ın alternatif seçiminin ise Yunanistan'ın seçim kampanyası boyunca görev alan geçici hükümetin maliye bakanı George Chouliarakis olacağı söyleniyor. Chouliarakis de Euro bölgesi ile yürütülen kurtarma paketi görüşmelerinde önde gelen isimlerden birisiydi.