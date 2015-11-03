Çipras, Erdoğan ve Davutoğlu'yla görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras önümüzdeki süreçte Türkiye'yi ziyaret edecek. 1 Kasım seçimleriyle ilgili tebrik etmek için Ahmet Davutoğlu'nu arayan Çipras, mülteci krizi konusunda daha aktif rol üstlenme hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmeler yapacak.

Yunan basın-yayın organları, hafta sonu yayınladıkları haberlerinde, Çipras'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını yazdı. Çipras'ın Erdoğan ve Davutoğlu ile yapacağı görüşmelerde mülteciler meselesinde etkin işbirliği konusu bütün boyutlarıyla ele alınacak. Çipras'ın AB'ye Yunanistan'ın jeostratejik rolünün önemini vurgulamayı ve mülteciler krizinin çözümünde ülkesinin desteklenmesi gereğine dair mesaj göndermeyi de hedeflediği yorumu yapılıyor.