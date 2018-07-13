Çipras: Erdoğan ile yaptığım görüşme kolay değildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak “Ben ısrarla 2 Yunan askeri konusuna değindim. Tabi Türk başkan 8 asker konusuna değindi. Ben de kendisine yargının bağımsız olduğunu belirttim. Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” dedi.

Görüşmede kendisinin 1 Mart tarihinde Meriç Nehri’nde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri konusuna değindiğini belirten Çipras, Erdoğan’ın da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan’a kaçan 8 firari askerin iadesi konusuna değindiğini açıkladı.

Çipras, “Ben ısrarla 2 Yunan askeri konusuna değindim. Tabi Türk başkan 8 asker konusuna değindi. Ben de kendisine yargının bağımsız olduğunu belirttim. Bu meselenin iki ülke ilişkilerinde önemli olduğu ortaya çıktı. İki konunun birbiri ile direkt bağlantısı olduğu ortaya çıkmadı. Ama Türk başkan 8 asker konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Çünkü darbeye fiilen katıldıklarına inanmakta. Ama kendisine 8 asker konusunun 2 Yunan askeri konusu ile farklı olduğunu anlattım. İltica talebinde bulunan askerler ile yanlışlıkla sınırı geçerek tutuklanan 2 Yunan askerinin farklı konular olduğunu belirttim” dedi.

"Daha umutlu çıktım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ege ve Kıbrıs konuları ile mülteci sorununu da görüştüklerini ifade eden Çipras, Erdoğan ile görüşmesini “Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” sözleriyle değerlendirdi.

Çipras, "İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.” diye konuştu.

Çipras, Ege'de Türk savaş uçaklarınca yapıldığını iddia ettiği ihlallerdeki artışı Erdoğan'a ilettiğini belirterek, "Nihayetinde tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarımıza önem verme konusunda anlaştık" dedi.

İki ülkenin aralarındaki iş birliği sayesinde daha önce önemli işler başardığını belirten Çipras, taraflar arasındaki ortak çalışmaların AB-Türkiye ilişkilerinin de ilerlemesine katkı sağladığını vurguladı.



Çipras, “Türkiye ve Yunanistan arasında daha önceki iş birliği, göçmen akınlarının azalmasına, özellikle de Ege’de savunmasız insanların ölümlerinin dramatik şekilde azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme yönelik müzakerelerin her zamandan olduğundan daha çok ilerlemesi yönünde atmosfer oluşturdu.” ifadelerini kullandı.