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Dünya

Çipras: Darbelere karışanların Yunanistan'da yeri yoktur

Yunanistan Başbakanı Çipras, BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi

22 Eylül 2016 16:38

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ikili görüşmeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmelerde sığınmacı-göçmen konusuyla ilgili AB -Türkiye arasındaki anlaşma, Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'a sığınan sekiz Türk askerinin iadesi konuları ele alındı. DHA'nın haberine göre, Çipras, "Darbelere karışanların Yunanistan'da yeri yoktur" açıklamasını yaptı. 

hükümet çevresi tarafından samimi ve olumlu olarak nitelendirilen görüşmelerde sürüncemede kalan konuların diyalog ve anlaşmayla çözülmelerinin gerekli olduğuna fikir birliğinde bulunulduğu açıklandı.

Nautemboriki gazetesine göre, Aleksis Çipras, darbe girişimine değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizi iyi gördüğüme sevindim. Türkiye için zor bir deneyimdi. Bizim bu konuda tutumumuz açıktır. Yunanistan hükümeti ve Yunanistan halkı daima seçimle iktidara gelen bir hükümetin yanındadır" dedi.

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