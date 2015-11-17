Çipras bugün Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak milli maçı izleyecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yarın da Ankara'da temaslarda bulunacak.

NTV'de yer alan habere göre; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, çalışma ziyareti ve ikili görüşmeler için bugün Türkiye'ye geliyor.



Çipras bu akşam İstanbul'da, Türkiye - Yunanistan arasında oynanacak hazırlık maçını, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte izleyecek.

Yarın Ankara'da çalışma ziyaretinde bulunacak olan Yunanistan Başbakanı, Başbakan Davutoğlu ile ortak basın açıklaması yapacak.

Çipras aynı gün, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la da bir araya gelecek.