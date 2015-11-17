T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çipras bugün Türkiye'ye geliyor

Ankara'da temaslarda bulunacak olan Çipras, Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş ile de görüşecek

17 Kasım 2015 10:36

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak milli maçı izleyecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yarın da Ankara'da temaslarda bulunacak.

NTV'de yer alan habere göre; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, çalışma ziyareti ve ikili görüşmeler için bugün Türkiye'ye geliyor.

Çipras bu akşam İstanbul'da, Türkiye - Yunanistan arasında oynanacak hazırlık maçını, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte izleyecek.

Yarın Ankara'da çalışma ziyaretinde bulunacak olan Yunanistan Başbakanı, Başbakan Davutoğlu ile ortak basın açıklaması yapacak.

Çipras aynı gün, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem  de HDP  Eş Genel  Başkanı Selahattin Demirtaş'la da bir araya gelecek.

ETİKETLER

çiprasyunanistanbaşbakantürkiyemaçdavutoğludemirtaşkılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24