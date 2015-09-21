Çipras: Bu zafer halkın zaferidir

Yunanistan'da erken seçimin galibi sandıktan yüzde 35 oy oranıyla bir önceki genel seçimde olduğu gibi yine birinci çıkan radikal sol koalisyon Syriza oldu.

Syriza'nın lideri Aleksis Çipras sandıktan birinci çıkmasının ardından yaptığı konuşmada "Bu zafer için, bu açık zafer için, halkın zaferi için tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.

Çok çalışarak mali krizin aşılabileceğini belirten Tsipras, "Haklı çıktığımı hissediyorum, çünkü Yunan halkı bize mücadelemize devam etmemiz, ülkenin onurunu yukarı taşımamız için ülke içinden ve dışından açıkça yetki verdi" diye konuştu.

Syriza'nın rakibi merkez sağ partisi Yeni Demokrasi ilk anket sonuçlarının açıklanmasının ardından yenilgiyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Oyların neredeyse tamamına yakınının sayılmasıyla Syriza sandıktan birinci parti çıksa da, tek başına iktidar olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamıyor. Fakat Bağımsız Yunanlar partisi koalisyona katılmayı kabul ettiklerini duyurmuştu.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı internet sitesinde, oyların yüzde 99,4'unun sayıldığını bildirdi.

Buna göre Syriza'nın oy oranı yüzde 35,47 oldu. Merkez sağ parti Yeni Demokrasi'nin oy oranı yüzde 28,09'da kaldı.

Altın Şafak ise yüzde 7,1 oy oranıyla sandıktan üçüncü parti çıktı.

Katılım oranı da yüzde 56,5 olarak verildi. Ocak ayındaki seçimlerde ise katılım yüzde 63'tü.

Bu oranlara göre Syriza 300 sandalyeli parlamentoya 145 milletvekili sokabiliyor, Yeni Demokrasi'nin sandalye sayısı ise 75'te kalıyor. Yeni Demokrasi Ocak ayındaki seçimlerde dört sandalye fazla kazanmıştı. Fakat yine de Syriza tek başına hükümet kuramıyor.

Bağımsız Yunanların da 10 sandalyeye sahip olması bekleniyor.

'Zorluklar var, ama zeminimiz sağlam'

Pazar günkü seçim, ülkenin son 6 yılda yaptığı 5'inci seçim oldu. Ağustos ayında Syriza'nın mecliste çoğunluğu kaybetmesiyle erken seçim kaçınılmaz hale gelmişti.

Tsipras'ın Avrupa Birliği (AB) ve IMF ile yeni bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmasının ardından hem parti içinden muhalif sesler yükselmiş, hem de Syriza'ya olan destek önemli ölçüde azalmıştı.

Fakat Pazar günkü seçimler, seçmenlerin Syriza'ya desteğinin devam ettiğini gösterdi.

Çipras şu mesajı verdi:

Image copyrigTsipras sandık zaferinin ardından başkent Atina'daki binlerce destekçisine yaptığı konuşmada şu mesajı verdi:

"Avrupa'da bugün Yunanistan ve Yunan halkı, direniş ve onurla eş anlamlı hale gelmiştir. Bu mücadele, birlikte dört yıl daha devam edecek. Tsipras, "Önümüzde zorluklar var, fakat zeminimiz sağlam. Bu mücadeleyi sihirle değil, çok çalışarak aşacağız. Hep beraber, yeni ay önce başladığımız mücadeleye devam edeceğiz."

Kürsüde Tsipras'a, Bağımsız Yunanlar lideri Panos Kammenos da eşlik etti. Kammenos, Ocak ayındaki seçimlerin ardından Syriza'yla koalisyona girmişti.

Merkez sağ parti Yeni Demokrasi lideri Vangelis Meimarakis ise yenilgiyi kabul edip Tsipras'ı şu sözlerle tebrik etti: "(Tsipras'ı) tebrik ediyorum ve ihtiyaç duyulan hükümeti kurması çağrısında bulunuyorum."

BBC muhabir Richard Galpin, sonuçların Tsipras için beklenenden daha büyük bir zafer olduğunu söylüyor ve Yunan liderin ekonomi için ihtiyaç duyulan büyük reformlar konusunda güç kararlar alması gerekeceği yorumunu yapıyor.