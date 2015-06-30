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Dünya

'Çipras, Avrupa Komisyonu’nun son teklifini değerlendiriyor'

Yunan basını Çipras’ın, Jean-Claude Juncker'in son teklifini değerlendirdiğini yazdı

30 Haziran 2015 16:05

IMF'ye olan 1.6 milyar Euro'luk borç nedeniyle iflasın eşiğinde olan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in son teklifini değerlendirdiği öne sürüldü.

Günlük Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Tsipras, Juncker'in teklifini incelediğini Brüksel'e bildirdi. Gazetede, "Başbakanlık ofisi Brüksel'e, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın yeni teklifini değerlendirdiğini bildirdi" ifadeleri yer aldı. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün IMF'ye olan borçlarında temerrüde düşmeden önce Yunanistan'a yeni bir son dakika teklifi yaptığı belirtilmişti. Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan kaynakların aktardıklarına göre teklif çerçevesinde Tsipras'ın Euro Bölgesi maliye bakanlarının toplanmasına imkân verecek şekilde bugün yazılı olumlu cevap vermesi ve 5 Temmuz'da yapılması planlanan referandumda teklif lehine kampanya yapması isteniyor.

Fakat Tsipras'ın daha önce Yunanistan'a "hakaret" olarak tanımlayarak defalarca reddettiği mali yardım teklifini kabul edeceğine dair fazla sinyal gelmedi. Yapılan teklifte hotellerden alınması istenen katma değer vergisi oranının ilk teklifte olduğu gibi yüzde 23 değil, yüzde 13 olarak belirlenmesi isteniyor.

 

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