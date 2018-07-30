Çipras, 1 hafta sonra yangın bölgesi Mati'yi ziyaret etti

T24 Haber Merkezi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, çıkan yangın sonucunda şu ana kadar en 91 kişinin hayatını kaybettiği Mati'yi 1 hafta sonra ziyaret etti.

Yangın 23 Temmuz Pazartesi günü başkent Atina'nın yakınlarındaki Rafina'daki ormanlarda başlamış, Mati ve Nea Vunca'ya yayılmıştı. Yangın 4. günde kontrol altına alınabilmişti.

Atina Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Çipras'ın bölgeye yapacağı ziyaret hakkında bilgi verilmediği kaydedildi.

Çipras, bölgede itfaiyecilerle ve orduyla konuştu. Ayrıca hasar görmüş binaların kayıtlarını tamamlamak için bölgede kalan mühendis ve gönüllülerden de bilgi aldı.

Başbakanlık Twitter hesabından fotoğraf paylaşılarak, "Bugün trajedinin yerini ziyaret ettim. Mühendis, asker, itfaiyeciler ve gönüllülerle konuştum. Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar" denildi.

25 kişi kayıp

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Marulli, dün yaptığı açıklamada 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, resmi rakamlara göre 25 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

Yunanistan Başbakanı, kabineyi toplamadan önce Bakanlar Kurulu'na olayın siyasi sorumluluğunu üstüne aldığını açıklamış, "Ölüler konuşamaz ama onların hatırasına saygı olarak doğru olanı söylemek boynumuzun borcu. Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum" demişti.