Çipli pasaportlar ne kadar olacak?

T24- Çipli pasaportlar gün yüzüne çıkıyor. İçişleri Bakanı Atalay, başvuruda bulunan gazetecilere yeni pasaportlarını ilk gün dağıtacak.





AB'ye uyum sürecinde altı yıl önce başlatılan çipli pasaport çalışmasında nihayet sona gelindi. Akşam'ın haberine göre, dağıtım tarihi defalarca ertelenen yeni pasaportlar, bu hafta piyasaya çıkacak. İçişleri Bakanı Atalay, 2 Haziran Çarşamba günü bir basın toplantısında ilk çipli pasaportları da sahiplerine bizzat kendisi teslim edecek. Basın toplantısına katılan gazetecilere, toplantıdan iki gün önce başvuruda bulunmaları halinde çipli pasaport hazırlanacak.







Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı'nda kurduğu Pasaport Basım Merkezi'nde hazırlanacak çipli pasaportlar için eski fiyat tarifesi uygulanacak. Çipli pasaport almak isteyenler, defter parası olarak eskiden olduğu gibi 138 lira ödeyecekler. Başvuru sahipleri, bir yıllık pasaport için 180, iki yıllık pasaport için 304, üç yıllık pasaport için 334 ve beş yıllık pasaport için 616 lira harç parası verecekler.





Yeni pasaportlar için yılbaşına kadar bu tarife uygulanacak. Yılbaşında pasaport defter ücretinin bir miktar ucuzlaması bekleniyor. Ancak pasapor harçları artacak. Harçlar, yılbaşından itibaren Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği yeniden değerleme oranında zamlanacak.





ESKİLER 5 YIL GEÇERLİ



Eski pasaportlar, 2015 yılına kadar geçerliliğini koruyacak. Yani elinde eski pasaportu bulunanlar, beş yıl daha bu pasaportlarla yurtdışına gidip gelebilecekler.



EHLİYETLER CİPLİ OLUYOR





Emniyet Genel Müdürlüğü, ehliyetlerin de AB normlarında olması için çalışma başlattı. Projeye göre yeni ehliyet alacak sürücüler parmak izi vermek için emniyete gidecek. Çipli ehliyetler taklit edilemeyecek. Darphane'de basılacak ehliyetler sürücülerin adreslerine kargo ile gönderilecek. Türkiye'de 21milyon 134 bin 904 ehliyet sahibi bulunuyor. Bunların yüzde 82,5'ini erkekler, yüzde 17,5'ini de kadınlar oluşturuyor.