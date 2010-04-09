Çipli pasaport vatandaşı mağdur edecek

T24 - Artık milyonlarca kişinin pasaportları AB standartlarına uygun biçimde çipli olacak. Çipli pasaportlar tek bir merkezden, Ankara'dan dağıtılacak. Amaç çipli pasaportun sahtesinin yapılmasını engellemek. Yığılma ve uzun bekleme süresinin nasıl engelleneceği ise merak konusu...



Akşam Gazetesi'nde bugün Özkan Tamirak imzası ile yeralan habere göre, Türkiye haziran ayı itibariyle pasaportlarda yeni döneme geçiyor. Çipli pasaportlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan kurguya göre pasaportları iller dağıtamayacak. Çipli pasaportları Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulacak bir merkez dağıtacak. Amaç çipli pasaportların sahtesinin yapılmasının önüne geçmek. Ancak yeni düzenleme beraberinde büyük sıkıntı yaratacak. Türkiye genelindeki tüm müracaatların Ankara'ya yapılması nedeniyle çok yığılma olacak ve bir günde alınan pasaportlar için günlerce beklenecek.





Sistem nasıl işleyecek



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Çapalı imzasıyla bütün illere pasaportlarla ilgili hazırlanan yeni düzenleme kurgusu gönderildi. Buna göre artık çipli pasaportlar için Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Pasaport Büro Amirlikleri, müracaatları ve gerekli evrakları aldıktan sonra Ankara'da oluşturulacak merkeze gönderecek. Pasaportlar burada hazırlandıktan sonra tekrardan gönderilen ile iade edilecek. İl Emniyet Müdürlükleri de pasaportları sahiplerine dağıtacak.





300 polis eğitilecek



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çapalı imzalı yeni kurguya göre, Türkiye genelinde pasaport müracaat alma bankolarında görevli 300 kadar personele, 19 Nisan - 1Mayıs tarihleri arasında 'Pasaport Müracaat Sistemi Kullanıcı Eğitimi' verilcek.





Vatandaş mağdur olacak



Tüm pasaportların tek bir yerden verilmesi uzmanlara göre yoğunluk ve bekleme sıkıntısı yaratacak. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin konuyla ilgili AKŞAM'a konuştu:



Emniyet'in bugüne kadar en çok övündüğü şey süratle pasaport vermekti. Pasaportlar aynı gün içinde verilebiliyordu. Yeni sistem, pasaportları güvenli hale getirmekle birlikte vatandaşın pasaport alabilmek için uzun bir süre beklemesini mecbur kılıyor. Bu durumda yeni teknoloji vatandaşın hayatına kolaylık getireceği yerde zorlaştırıyor. Bu sisteme geçilmeden önce en azından il merkezlerinde terminaller kurulması ve personelin eğitimden geçirilerek, bu pasaportların il merkezlerinde verilmesinin sağlanması gerekirdi. Şu anki durumda vatandaş mağdur olacaktır. Batı ülkelerinde böyle uygulamalar uzun yıllar alan hazırlıklar gerektirirken bizde akşamdan sabaha alınan kararlarla uygulamaya konulan yenilikler vatandaşı maalesef mağdur etmektedir. Emniyet en fazla övündüğü konuda zor duruma düşmüştür.'





