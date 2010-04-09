Çipli pasaport başvuruları online olacak

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay "Çipli pasaport için başvurular online olacak. Yığılma yaşanmayacak. Pasaport üç gün içinde teslim edilecek" dedi. Atalay, biyometrik pasaport uygulamasına 1 Haziran'da geçileceğini belirtirken, eski pasaportların geçerliliğinin 2015 yılına kadar süreceğinin de bildirdi. Azami pasaport geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması için yasa tasarısı hazırlandığını belirten Atalay, yeni pasaportlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermek için hazırlanan "www.epasaport.gov.tr" adresli web sitesinin 3 Mayıs günü kullanıma açılacağını söyledi.





Atalay, Reform İzleme Grubu'nun 20. toplantısının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında yeni pasaportlarla ilgili bir soru üzerine, AKP hükümeti olarak amaçlarının Türk vatandaşlarını çağdaş standartlara kavuşturmak olduğunu belirterek, biyometrik pasaportlarla ilgili yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.





Pasaportlarla ilgili olarak aslında 15 Mayıs'ta basın toplantısı düzenlemeyi öngürdüğünü, ancak bu soru üzerine bilgi vermek istediğini söyleyen Atalay, yeni uygulama çerçevesinde ICA standartlarına uygun biyometri pasaport uygulamasına 1 Haziran'da geçileceğini ve yeni pasaportların verilmesine bu tarihte başlanacağını kaydetti.





Normal pasaportların kırmızı, diplomatik pasaportların siyah olacağını ifade eden Atalay, bunların uluslararası standartlarda olacağını, eski pasaportların geçerliliğinin 2015 yılına kadar devam edeceğini bildirdi.





Atalay, yeni pasaportlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermek için web sitesi hazırlandığını ve bunun adresinin "www.epasaport.gov.tr" olacağını söyleyerek, sitenin 3 Mayıs günü kullanıma açılacağını belirtti. Atalay, bu web sitesi üzerinden online başvuru yapılabileceğini de söyledi.







'Harç miktarları artmayacak'







Bakan Atalay, yeni pasaportlar için Harçlar Kanunu çerçevesinde harç tahsil edileceğini, ancak harç miktarlarının artmayacağını belirterek, azami pasaport geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması için yasa tasarısı hazırlandığını, tasarı yasalaştığında bu sürenin 10 yıla çıkacağını kaydetti. Başvuruların karşılanmasında sorun olmaması için başvuruların randevuyla alınmasının öngörüldüğünü belirten Atalay, randevuların web sitesi üzerinden ve bu amaçla hizmete sunalacak çağrı merkezi üzerinden alınacağını ifade etti.





Atalay, yeni tip pasaport uygulamasına başlanmasıyla birlikte, diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de pasaportların yalnız bir merkezden tanzim edileceğini, başvuruların yalnız il merkezleri ve sınırlı sayıdaki ilçelerde değil, tüm ilçe merkezlerinde yapılabileceğini kaydetti.





Bakan Atalay, sistem devreye girdikten sonra yeni pasaportların vatandaşa özel kuryelerle ulaştırılması üzerinde çalışıldığını söyleyerek, başvurudan sonra pasaportun sahibine ulaşmasının 3 gün süreceğini belirtti.







Pasaportta yeni dönem







Türrkiye haziran ayı itibariyle pasaportlarda yeni döneme geçiyor.





Çipli pasaportlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan kurguya göre pasaportları iller dağıtamayacak.





Çipli pasaportları Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulacak bir merkez dağıtacak.





Amaç çipli pasaportların sahtesinin yapılmasının önüne geçmek.