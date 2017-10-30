Çipli kimliklerin teslim süresi bir haftaya indi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çiplik kimlik kartlarının teslim süresinin kısaldığını açıkladı. Güner, "Daha önce 3-4 hafta gibi uzun bir teslim süremiz varken, şu anda bu teslim süremizin bir haftaya indiğini görüyoruz" dedi.

Güner, nüfus ve vatandaşlık işleri il ve ilçe müdürlüklerinden yapılan çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının, önce biyometrik veri kontrol bölümünde değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyledi.

Bugüne kadar 10 milyonu aşkın kişinin çipli kimlik kartını teslim aldığını kaydeden Güner, "Eğer bugün Türkiye'de 10 milyon kimlik kartı varsa, 10 milyon tane biyometrik veri var. Yani parmak izi var, fotoğraf var. Sahteciliği önlemek adına bir kişi başvuru yaptığı zaman bu kişinin daha önce kart alıp almadığı, bunun bir sahtecilik girişimi olup olmadığını anlamak için sistem hemen alınan parmak izlerini, fotoğrafları depoladığımız verilerle karşılaştırıyor" diye konuştu.

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.