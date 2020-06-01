Çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerden para çekilebilecek

PTT’den yapılan yeni bir duyuruyla yeni kimlik kartına sahip olan vatandaşların, İŞKUR, sosyal yardım ve doğum yardımı ödemelerini PTT ATM’lerinden alabilecekleri açıklandı.

PTT A.Ş.’den bugün yapılan açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımıyla beraber İŞKUR ödemeleri alacak vatandaşların yeni kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden ödeme alabilecekleri açıklandı.

Çipli kimlik kartlarının ATM’lerde ilk defa kullanılabileceği PTT’nin uygulamasından yararlanmak isteyenler, kimlik kartlarını nüfus müdürlüklerinden aldıkları sırada verilen şifreleri kullanabilecekler.

İŞKUR, sosyal yardım ve doğum yardımlarının ödeme tarihleri, hak sahiplerinin telefonlarına gelecek SMS ile bildirilecek. Nüfus müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartı şifresini bilmeyen veya hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini eskiden olduğu gibi PTT şubelerinde bulunan gişelerden yapabilecekler.

Yeni kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden para çekilmesi işleminin başladığının duyurulduğu açıklamada PTT, Koronavirüs salgını sırasında sosyal mesafe önlemlerinin devam edeceğini, PTT ATM’lerinin de düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edileceğini de duyurdu.