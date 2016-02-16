Çipli kimlik kartlarda din hanesi yer almayacak

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarında din hanesi bölümü olmayacak. İsteğe bağlı olma koşuluyla din bilgisi kartın görünen yüzünde değil, çip içinde olacak. İçişleri Bakanı Efkan Ala, nüfus cüzdanı ve kimliklerde, yeni yapılan çipli kimlik kartlarında isteyen kişinin din bilgisinin yer alacağını açıkladı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve 10 yıl süreyle geçerli olacak çipli kimlik kartları, damar, parmak izi ve avuç içi güvenlik yöntemlerini de içeren 8 güvenlik özelliğine sahip. Kart görünen yüzeyinde ad, soyad, anne-baba adı, doğum yeri, cinsiyet, geçerlilik tarihi ve veren makam bilgileri olacak. Halen kullanılan nüfus cüzdanının arka yüzünde yer alan bilgiler ise yeni kimlik kartlarında çip bölümünde olacak. Kişiye ait biyometrik veriler de yine çipte yer alacak. Sadece yetkili makamlarca görülebilecek. Kadınlara pembe, erkeklere mavi kimlik uygulamasını da sonlandıracak uygulamayla kadın ve erkekler tek renk kimlik kartı verilecek.

Din hanesi isteğe bağlı

İçişleri Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2016 yılı bütçesi görüşmelerinde yeni kimlik kartları da gündeme geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Yeni kimliklerde din bilgisi yer alıyor. Çipte din hanesini taşımakta ne gibi fayda görüyorsunuz?” diye sordu. İçişleri Bakanı Efkan Ala, bu soruya yanıt olarak, nüfus cüzdanlarında kartın üzerinde yer alan din hanesinin, yeni teknolojik kimlik kartlarında ‘çip’te yer alacağını kaydetti. Bakan Ala, din hanesini ‘çip’e yazdırmanın da isteğe bağlı olacağını belirtti.

Yüksek güvenlikli

Fiziksel, görsel ve elektronik yüksek güvenlik özellikleriyle taklit edilebilmesi neredeyse imkânsız yeni kimlik kartları sayesinde sahtecilik kaynaklı hak kaybı ve suistimaller en aza indirilecek. Tüm hazırlıkları tamamlanan kimlik kartları gelecek ay pilot il Kırıkkale’de dağıtılmaya başlanacak, 3 yıl içinde tüm vatandaşlara dağıtılacak. Çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılacak.