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Spor

Çipler karıştı! İşte yeni sonuçlar

30 . Kıtalararası Avrasya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 15 kilometrelik koşuda bayanlarda ayakkabılara takılan çiplerin karışması nedeniyle sonuçların yanlış a&cc

26 Ekim 2008 03:00


30 . Kıtalararası Avrasya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 15 kilometrelik koşuda bayanlarda ayakkabılara takılan çiplerin karışması nedeniyle sonuçların yanlış açıklandığı bildirildi.

Yarış sonrası yapılan açıklamada ve basın mensuplarına dağıtılan sıralamada, İngiliz atlet Helen Southcott, 49.13'lük derecesiyle birinci ilan edilirken, yapılan araştırma sonunda çiplerin yanlış takıldığı ve sonucun değiştiği açıklandı.

Yapılan incelemeler sonucunda 15 kilometrelik koşuda bayanlarda daha önce ikinci olarak açıklanan Rumen atlet Luminita Talpos'un 50.29'luk dereceyle birinci olduğu kaydedildi.

Bayanlarda ikinci sırayı 50.43'lük derecesiyle Kenya'dan Lydia Njeri Mathathi alırken, üçüncü ise 52.03 ile Etiyopya'dan Kuma Eyerusalem oldu.

Bu arada, daha önce 6. olduğu açıklanan Türk atlet Türkan Erişmiş, 53.33'lük dereceyle 5., diğer Türk atlet Birgül Özcan'ın 55.13'lük derecesiyle 7., Gülşen Aşıkoğlu'nun 1.00.32 ile 8., Rahime Çotuk'un da 1.00.43 ile 9. sırada yer aldığı ifade edildi



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