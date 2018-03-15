T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ciple çarpışan otomobilin devirdiği direk yayanın üzerine düştü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da çarpışan iki araçtan birinin savrularak devirdiği sinyalizasyon direğinin altında kalan Gülten Oral ile araçlardaki 3 kişi yaralandı

15 Mart 2018 21:05

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da çarpışan iki araçtan birinin savrularak devirdiği sinyalizasyon direğinin altında kalan Gülten Oral ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. 
Merkez eski sebze hali kavşağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halinde olan ve sürücüleri belirlenemeyen 34 TH 9954 plakalı otomobil ile 23 BS 170 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen direk, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Gülten Oral\'ın üzerine düştü. Gülten Oral ile araçlarda bulunan 3 kişi de kazada yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
Direğin üzerine düştüğü Gülten Oral ile kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞGülten OralTHBSHastanelereDireğinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24