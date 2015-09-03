Çıplaklar kampında habersiz fotoğrafa 500 bin Euro'luk dava

İspanya tatilinde çıplaklar plajına giden İtalyan kadın, burada kendisinden habersiz çekilen bir fotoğrafının plajın reklamı için kullanıldığını görünce dava açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iki yıl önceki tatili sırasında çekilen fotoğrafın "nudizm" (çıplaklık akımı) temalı internet siteleri tarafından da kullanıldığını ve tüm dünyaya yayıldığını fark eden kadın, 500 bin euro tazminat istiyor.

İtalyan basını tarafından ismi yalnızca Stefania olarak açıklanan 38 yaşındaki kadın, Ağustos 2013'te İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda tatile çıktı ve bir gününü de bölgedeki bir çıplaklar kampında geçirmeye karar verdi.

'Fotoğrafımı görünce neredeyse ölüyordum'

Ancak bu tatilin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmişken, bir gün bir arkadaşının uyarısıyla büyük bir şok yaşadı. Arkadaşı Stefania'ya, bir plajda çıplak halde çekilmiş fotoğrafına internette rastladığını söylüyordu.

Fotoğrafın söz konusu çıplaklar plajının reklamı için kullanıldığını keşfeden kadın, hemen plajın internet sitesiyle irtibata geçerek fotoğrafı kaldırmalarını istedi.

Ancak internette yaptığı araştırmanın sonucunda, fotoğrafın artık nudizm temalı birçok internet sitesi tarafından da kullanıldığını fark edince olayı mahkemeye taşıdı.

Mahremiyetinin ihlal edildiğini ve imajının zarar gördüğünü öne süren kadın, fotoğrafını izinsiz çekip yayanlardan 500 bin euro tazminat talep ediyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Vicenza kentinde yaşayan Stefania, yerel Il Giornale di Vicenza gazetesine yaptığı açıklamada "Fotoğrafı görünce neredeyse ölüyordum. Bir günlüğüne çıplaklar plajına gitmek başka, herkesin seni her an anadan doğma görebilmesi başka" dedi.