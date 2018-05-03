'Çıplak Trump' 28 bin dolara satıldı

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ı çıplak şekilde tasvir eden ve 2 yıl önce birçok kentte açık alanlara korsan olarak dikildikten sonra kaldırılan heykellerden biri açık artırma ile 28 bin dolara (yaklaşık 117 bin lira) satıldı. Trump ile dalga geçen heykel paranormal olayları konu alan bir müzede sergilenecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı’nın çırılçıplak gösteren heykel Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede 28 bin dolara alıcı buldu. Trump’ı koca göbekli, kat kat gerdanlı ve çırılçıplak olarak gösteren heykel Las Vegas’ta paranormal olaylar temalı bir müzede sergilenecek.

Başkanı ‘yumurtalıksız’ olarak tasvir eden ve ‘ İmparatorun yumurtalıkları yok’ adını taşıyan heykel aslında oldukça ünlü. Bir anarşist kolektif heykelin kopyalarını Los Angeles, New York, Seattle ve Cleveland’de kamusal alanlara dikmişti. Ancak açık artırmada satılanı hariç heykellerin tümü ya yok edilmiş ya da saldırıya uğramıştı.