'Çıplak tahliye'ye verilen takipsizliğe itiraz

Diyarbakır Sur'da çatışmaların ardından insanların çıplak olarak tahliye edildiği görüntüler sosyal medyada ortaya çıkarak kamuoyunda tepki yaratmıştı. 7 erkeğin iç çamaşırlarıyla duvar dibinde çekilen ve 'JİTEM' adlı Twitter hesabını paylaştığı fotoğraflarla ilgili yürütülen soruşturmaya verilen takipsizlik kararına, İHD Diyarbakır şubesi (İnsan Hakları Derneği) Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçen yıl operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı sırasında, 1’i çocuk, 2’si kadın 14 kişi, 7 Mart 2016’da HDP milletvekillerinin girişimi sonucunda Valiliğin oluşturduğu güvenlik koridorundan tahliye edildi. Tahliye sonrasında, 7 erkeğin iç çamaşırlarıyla duvar dibinde çekilen fotoğrafları “JİTEM” adlı Twitter hesabından paylaşıldı. Diyarbakır Valiliği çıplak aramanın “tedbir amaçlı” olduğunu savunurken, bu fotoğrafları çeken ve paylaşanlar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İHD Diyarbakır Şubesi, görüntüleri çeken kamu görevlileri hakkında 9 Mart 2016’da suç duyurusunda bulundu. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde “Müştekinin iddialarının soyut ve genel olduğu, mağdurların ve faillerinin isimlerinin, açık kimlik ve adres bilgilerinin belirtilmediği ayrıca iddia edilen görüntülerin teşhir edildiği yazılı ve görsel yayınların ve sosyal paylaşım sitelerinin de belirtmediği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı anlaşıldığından, açık kimlik ve adres bilgileri belirtilmeyen ve güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına...” denildi. Bu karar üzerine İHD, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.



