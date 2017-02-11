T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çıplak tahliye' soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi

Sur'da geçen yıl sokağa çıkma yasağı sırasında 14 kişi güvenlik koridorundan tahliye edilmişti

11 Şubat 2017 19:12

Kamuoyunun gündemine düşen 'çıplak tahliye' fotoğraflarına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine İHD, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçen yıl operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı sırasında, 1’i çocuk, 2’si kadın 14 kişi, 7 Mart 2016’da HDP milletvekillerinin girişimi sonucunda Valiliğin oluşturduğu güvenlik koridorundan tahliye edildi. Tahliye sonrasında, 7 yurttaşın iç çamaşırlarıyla duvar dibinde çekilen fotoğrafları “JİTEM” adlı Twitter hesabından paylaşıldı. Diyarbakır Valiliği çıplak aramanın “tedbir amaçlı” olduğunu savunurken, bu fotoğrafları çeken ve paylaşanlar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Takipsizlik kararına itiraz

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, görüntüleri çeken kamu görevlileri hakkında 9 Mart 2016’da suç duyurusunda bulundu. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde “Müştekinin iddialarının soyut ve genel olduğu, mağdurların ve faillerinin isimlerinin, açık kimlik ve adres bilgilerinin belirtilmediği ayrıca iddia edilen görüntülerin teşhir edildiği yazılı ve görsel yayınların ve sosyal paylaşım sitelerinin de belirtmediği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı anlaşıldığından, açık kimlik ve adres bilgileri belirtilmeyen ve güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına...” denildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, bu karar üzerine İHD, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.

 

 

ETİKETLER

Diyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıMemur Suçları BürosuNöbetçi Sulh Ceza HakimliğiSurDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24