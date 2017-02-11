'Çıplak tahliye' soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi

Kamuoyunun gündemine düşen 'çıplak tahliye' fotoğraflarına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine İHD, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçen yıl operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı sırasında, 1’i çocuk, 2’si kadın 14 kişi, 7 Mart 2016’da HDP milletvekillerinin girişimi sonucunda Valiliğin oluşturduğu güvenlik koridorundan tahliye edildi. Tahliye sonrasında, 7 yurttaşın iç çamaşırlarıyla duvar dibinde çekilen fotoğrafları “JİTEM” adlı Twitter hesabından paylaşıldı. Diyarbakır Valiliği çıplak aramanın “tedbir amaçlı” olduğunu savunurken, bu fotoğrafları çeken ve paylaşanlar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Takipsizlik kararına itiraz

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, görüntüleri çeken kamu görevlileri hakkında 9 Mart 2016’da suç duyurusunda bulundu. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde “Müştekinin iddialarının soyut ve genel olduğu, mağdurların ve faillerinin isimlerinin, açık kimlik ve adres bilgilerinin belirtilmediği ayrıca iddia edilen görüntülerin teşhir edildiği yazılı ve görsel yayınların ve sosyal paylaşım sitelerinin de belirtmediği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı anlaşıldığından, açık kimlik ve adres bilgileri belirtilmeyen ve güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına...” denildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, bu karar üzerine İHD, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.