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Dünya

Özel harekâtçı tatbikata çıplak gitti!

Romen özel harekât polisinin rehine arama kurtarma tatbikatı sırasında çektirdiği çıplak ve peruklu fotoğraf Romanya'yı karıştırdı

13 Kasım 2012 18:27

Romanya polisi özel harekât timleri geçen haftalarda gerçekleştirilen bir rehine arama kurtarma tatbikatı sırasında çekilen bir fotoğraf, özel harekâtçıların ve tatbikatın ciddiyetine fena halde gölge düşürdü.

Romanya basınında öfkeye neden olan fotoğrafta, özel harekât timlerinin şefi Emanoil Moraru’nun başında bir perukla çıplak halde ve elinde uzun namlulu bir tüfekle tim arkadaşlarıyla birlikte poz verdiği görülüyordu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre polis şefi Moraru bu fotoğraftan dolayı özür dilenecek bir şey olmadığını savundu.

Fotoğrafın tatbikatın bitiminden hemen sonra çekildiğini belirten Moraru, “Biz özel harekatçılar biraz çılgın oluruz. Bunun için utanmıyorum. Çok sıkı çalışıyor ve eğitim yapıyoruz. Bazen biraz stres atıyoruz” dedi.

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