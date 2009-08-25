Çıplak kadın üstünde suşi keyfi

Bir japon geleneği olan yemeklerin çıplak kadın vücudu üzerinden servis edilmesini içeren 'nyotaimori' Londra pazarında



Yüzyıllardır Japon elitleri tarafından uygulanan, yemeklerin çıplak kadın vücudu üzerinden servis edilmesini içeren bir gelenek olan ‘nyotaimori’ kelimesinin anlamı, ‘kadın vücudunun sunumu’. Şimdi iki İngiliz girişimci bu pahalı servisi Londralı macerasever ruhların hizmetine soktu.



Kadınların vücuduna yerleştirilen mönüye 10 çeşit suşi, önden servis edilen şampanya ve sınırsız alkollü içki dahil. Katılabilen kişi sayısıysa sınırlı.



Yüksek maliyetine rağmen, uygulamayı Londra’da başlatan Nigel Carlos pazarda böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor.



Japonya’da büyümüş Nick Hepburn’le ortak olan Carlos, geleneğin ABD’de gizli saklı uygulandığını, Brad Pitt ve George Clooney gibi ünlü isimlerin bu deneyimi yaşadıklarını anlatıyor: “İnsanlar bunun için ABD ya da Japonya’ya gitmek istemeyebilir. Burada şimdilik bir yıl boyunca yaşayabilirler. Bu, striptiz kulübü ya da o tarz başka şeyler gibi değil; çok şık, çok gizli, çok özel yerlerde yapılıyor. Herkesle tek tek ilgileniliyor ve saf bir lüks var.”