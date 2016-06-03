'Sokakta çıplak kadın koşuyor' ihbarı tecavüz girişimi çıktı

Türkmenistan uyruklu bir kadına, onun evinde tecavüz etmek istedikleri, parasını da gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polise yapılan "Çırılçıplak bir kadın sokakta koşuyor" ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Esenyurt'taki adrese giden polis Türkmenistan uyruklu S.A. (27) ile karşılaştı.



Çıplak kadının bitkin halde olduğu görüldü. Giydirilen kadın polis merkezine götürüldü ve ifadesine başvuruldu. Genç kadın barda tanıştığı 2 kişiyle kendi evine geldiğini, bu kişilerin kendisine tecavüz etmek istediğini, ellerinden kurtularak kendini sokağa attığını söyledi.



Mağdur kadın ayrıca evde bulunan 6 bin lirasının parasının gasp edildiğini söyledi.

Gasp ve darptan suç kayıtları var

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. F.Ü. (30) ile H.K.(26) kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin gasp ve darp suçlarından polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Türkmenistan uyruklu mağdur S.A.'nın Gasp Büro Amirliği'nde teşhis ettiği şüphelilerin polisteki ifadelerinde tecavüz iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.