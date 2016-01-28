Çıplak heykellerin kapanmasına Ruhani'den yorum: Rahat ettirdikleri için İtalyanlara teşekkür ediyoruz

İtalya'da 17 milyar Euro'luk 17 anlaşma imzalayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi rahatsız etmemek için müzedeki çıplak heykellerin gizlenmesi İtalya’da çok büyük tepkilere yol açarken, bu tartışmalara dair Ruhani “Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bizi rahat ettirmek için her şeyi yapan İtalyanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre İtalya’dan, enerji, altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi alanlarda 17 milyar euro değerindeki 17 anlaşma imzalayan Ruhani, Fransa’ya hareketinden önce Pazartesi sabahından beri bulunduğu Roma’da bir basın toplantısı düzenledi.

Ülkesine olan yaptırımların kaldırılmasıyla Batı ile olan ilişkilerde kıştan bahara geçmeyi umduklarını söyleyen Ruhani, Artık ne yaptırımların ne de baskıların işe yaramadığı anlaşılmıştır. O dönemler geride kaldı dedi.

İran’a karşı düşmanca tavrını değiştirmenin ABD’nin kendi elinde olduğunu da söyleyen Ruhani, İki ülkenin dostça ilişkilere sahip olması mümkündür. Ama gerilimsiz ilişkinin anahtarı bizim değil, Washington’ın elindedir diyerek, ABD’nin düşmanca tavrından İsrail lobisini sorumlu tuttu.

Ruhani, İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı resmi ziyareti, Ortaçağ'da gladyatör dövüşlerinin yapıldığı Kolezyum'u ziyaret ederek noktaladı. Kolezyum'da yarım saat kadar kalan Ruhani ve heyetine İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini eşlik etti. Ziyaret sırasında Kolezyum ziyaretçilere kapatılmadı fakat Ruhani'ye yaklaşmalarına da izin verilmedi. Ruhani, tarihi bölgedeki turistleri el sallayarak selamladı.

Kültür Bakanı: Heykellerin gizlenmesi yanlıştı

Öte yandan Ruhani, İtalyanları öfkelendiren çıplak heykel krizinin içinde kendisini buldu.

İran heyetinin hassasiyetlerini zedelememek isteyen, Rönesans’ın doğduğu İtalya, Başbakan Matteo Renzi ile Ruhani’nin ortak basın toplantısı düzenlediği Capitolini Müzesi’ndeki çıplak tanrıça heykellerini büyük beyaz kutularla gizlemişti.

Basın toplantısında Ruhani’ye, dünya çapında çok konuşulan bu heykelleri sansürleme tartışmalarına ilişkin ne düşündüğü de soruldu.

67 yaşındaki lider ise, “Bu olay, bir gazetecilik meselesidir. Bu nedenle cevap vermek istemem. Bizim İtaly’adan böyle bir talebimiz olmadı. Ancak İtalyanların çok misafirperver olduğunu ve konuklarını rahat ettirmek için her şeyi yaptıklarını söyleyebilirim. Bunun için onlara teşekkür ederim” diye karşılık verdi.

Oysa ülke basınında çıkan bazı haberlerde, Ruhani’nin bu ülkeye gelişi öncesinde ziyaret edeceği yerleri gezen İranlı protokol görevlilerinin, Capitolini Müzesi’ndeki çıplak figürleri görünce, Bunların kapatılması daha iyi olur dedikleri öne sürüldü.

Eleştirilerin dozunun artması üzerine açıklama yapan Kültür Bakanı Dario Franceschini, ne kendisinin ne de Başbakan Renzi’nin heykellerin gizlenmesi konusunda bilgisinin olduğunu söyleyerek, bu tedbirin doğru olmadığını, böyle önemli bir yabancı konuğun duyarlılıklarına karşı başka yollar bulunması gerektiğini söyledi.

Heykelleri gizleme emrini ise başbakanlıkta törenlerden sorumlu bir müdürün verdiği belirtiliyor.

İtalya'da tepkiler

İtalyanlar, yapılan milyarlarca Euro’luk anlaşmaların hatırına, yüzlerce yıllık tarihlerini ayaklar altına aldığı gerekçesiyle merkez sol çatısındaki Renzi hükümetine öfke kusuyor.

Ülkede, Fransa’da da dini nedenlerle şarap krizi yaşandığı, ancak Cumhurbaşkanı François Hollande’ın ilkelerinden taviz vermemek için Ruhani ile akşam yemeğini iptal ettiğine dikkat çekilerek, Hollande’a övgüler yağdırılıyor.

Il Giornale gazetesi, “Ruhani Renzi’nin maskesini düşürdü, çıplak heykellerin gizlenmesini kendisinin talep etmediğini söyledi. Gerici Renzi, İtalya’yı tüm dünyaya rezil etti. Batı’nın binlerce yıllık kültürünü İslam’a ezdirdi. Bu, hem İtalya hem de Batı kültürüne büyük bir tokattır” ifadelerini kullandı.

"Kültürel fahişelik testidir"

Muhalif kanattaki Cumhuriyet Senatosu Başkan Yardımcısı Maurizio Gasparri ise konuyu Senato’ya taşıyarak, “Bu, İtalyan otoriteler tarafından emredilmiş, kendi ülkesinde idam cezaları verdiren, özgürlüğü ve İsrail’in varlığını tehdit eden ve bu ihlallerine tolerans gösterilen, ödüllendirilen bir kişiliğin yararına yapılmış kültürel bir fahişelik jestidir” diye sert eleştirisini dile getirdi.

"Sanat eserine başörtüsü mü takacağız?"

“Forza Italia” (Haydi İtalya) partisi milletvekili Daniele Capezzone, “Ülkem, İran karşısında utanç verici bir şekilde eğildi. İtalya bu kadar düştü mü?” diye açıklama yaptı.

Muhalefetten bir diğer milletvekili Barbara Saltamartini, “Sanırım hükümetimiz, köklerimiz ve tarihimizden utanıyor. Bari kadın bakanlarımızın başlarını da örtselerdi. Şimdi sanat eserlerimize başörtüsü mü takmak zorundayız?” diye konuştu.

Ünlü komedyen Maurizio Crozza ise son skecinde bu konuyu ele alarak Ruhaniyi eleştirdi ve “Biz gerçekten 21’inci yüzyılda mıyız? Çıplak insan vücudundan utanan bir adam (Ruhani), belki de kendi vücudunu görmemek için karanlıkta işiyordur” ifadelerini kullandı.