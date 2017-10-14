Çıplak gözaltı fotoğrafına ilişkin soruşturma başlatıldı; 'sızdıran' tespit edilecek

Muğla başsavcılığı, kentteki operasyonda öldürülen PKK’lıların cesetlerinde çok sayıda kurşun deliği olduğunu, yine PKK şüphelilerine çıplak gözaltı yapıldığını gösteren fotoğrafı basına servis edenlerin soruşturulduğunu duyurdu.

Köyceğiz ilçesinde istihbarat üzerine 4 Ekim’de düzenlenen operasyonda yedi PKK şüphelisi üzerileri çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Ertesi gün yine aynı ilçede güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği bildirilen beş PKK’lı öldürülmüştü. Daha sonra bir PKK’lı, saklandığı evde bombanın infilak etmesi sonucu ölmüştü. Soruşturma kapsamında ise 12 kişi tutuklanmıştı. Firar eden bir kişi ise hâlâ aranıyor.

Kandil’le bağlantılı olduğu belirtildi

Diken'de yer alan habere göre Muğla Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın "özel kuvvetlerini" Batı Anadolu’ya gönderme talimatını verdiği, beş - altı kişiden oluşan grupların batıya kaydırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre PKK, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında Amanos örgütlenmesini tamamladıktan sonra "Akdeniz açılımıyla" batıyı Amanoslar'a bağlamayı amaçıyordu.

Açıklamada, PKK’nın böylelikle Kuzey Irak-Afrin Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunmayı sağlayıp, bu bölgeleri Kandil’le birleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Cesetlerde kurşun deliğine rastlanmış

Kentteki PKK operasyonunun, Suriye’den militanların "Santo" isimli tekneyle Türkiye’ye geldiği istihbaratı alınması ve bu kişilerin diğer PKK’lı grupla irtibata geçtiğinin anlaşılması üzerine başlatıldığı ifade edilen açıklamada, Toparlar şelalesi yakınında PKK’lılarla çatışma çıktığı kaydedildi.

"Ölüm sebepleri henüz Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmedi"

Yapılan çıklamada şöyle dendi:

“Cesetler üzerinde yapılan adli muayene ve otopsi işlemleri sonucunda cesetlerde çok sayıda ateşli silah mermisi giriş çıkış deliğine rastlanılmış olup, kesin ölüm sebeplerine ilişkin düzenlenecek rapor henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal etmemiştir.”

Çatışmadan bir gün önce gözaltına alınan şüphelilerin avukatı, otopsiye girdiğini, cesetlerde kurşun deliği görmediğini söylemişti. Açıklamada, PKK’lıların üzerine çok sayıda silah ve mühimmat çıktığı bilgisine yer verildi.

Üzerlerinden saldırı krokisi çıkmış

Açıklamada, yakalanan ve öldürülen iki PKK’lının üzerinden emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve AKP binalarının işaretlendiğini gösteren krokilerin çıktığı aktarıldı.

"Fotoğrafı sızdıran bulunacak"

Savcılık, yedi kişinin çıplak şekilde gözaltına alındığını gösteren fotoğrafı basına sızdıran ya da sızdıranları tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

12 tutuklu

Açıklamada, PKK soruşturmasında gelinen aşama da şöyle anlatıldı:

“Soruşturma başlangıcında bölgemizde oldukları değerlendirilen toplam 19 teröristten; 12 şüpheli tutuklanmıştır. Beş şüpheli operasyon neticesinde öldürülmüştür. Bir şüpheli üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden ölmüştür. Bir şüpheliye ilişkin halen yakalama çalışmaları devam etmektedir.”