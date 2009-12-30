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Dünya

Çıplak gösteren güvenlik sistemi

Hollanda bundan böyle güvenlik taramalarında kişiyi çıplak gösteren termal vucüt kameraları kullanacağını açıkladı.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Havalimanlarındaki güvenlik zaafiyeti yeniden gündemde. Ancak bu sefer, alınması düşünülen önlem, gerçekten dikkat çekici. Hollanda bundan böyle güvenlik taramalarında kişiyi çıplak gösteren termal vucüt kameraları kullanacağını açıkladı. Çıplak vucüt tarayıcıları, Almanya'nın da gündeminde.


Önce 11 Eylül saldırıları şimdi de 25 Aralık'ta Nijeryalı bir teröristin, Amsterdam-Detroit uçağına patlayıcı düzenekle binmesi.

Uçak seferlerindeki güvenlik uygulaması yeniden tartışılıyor.

Ama bu sefer gündeme gelen önlem hem tartışmayı derinleştirecek hem de tepki çekecek boyutta. Hollanda, vücudu çıplak gösteren tarayıcıları Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Çıplak tarayıcılar, ilk aşamada ABD'ye giden yolcuları kontrol için kullanılacak.

Termal kameraların kullanılması sonrası, vücudun herhangi bir bölümünde saklanan objeler kolaylıkla görülebilecek.

Ancak uygulama, Avrupa Birliği ülkelerinde kişisel dokunulmazlık hakkını zedelediği gerekçesiyle tartışılıyor.

Zira çıplak tarayıcı uygulaması tüm tepkilere rağmen Almanya'nın da gündeminde. Alman İçişleri Bakanı da, tüm tepkilere rağmen böyle bir güvenlik önleminin gözardı edilmeyeceğini dile getirdi.

Ve Amsterdam-Detroit seferi yapan uçağa saldırı düzenlerken yakayı ele veren Ömer Faruk Abdülmuttalip'in ülkesi Nijerya. Nijerya da çıplak tarayıcıların gelecek seneden itibaren ülkedeki tüm havalimanlarında kullanmayı planladığını açıkladı.

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