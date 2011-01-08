T24 - İspanya’da ünlü giyim markası Desigual’ın yeni yılın ilk haftasında düzenlediği “Çıplak gel, giyin git” kampanyası renkli görüntülere sahne oldu.



Madrid, San Sebastian, Barcelona ve Marbella’da şubesi bulunan firma, iç çamaşırlarıyla gelen ilk şanslı 100 müşteriye giydikleri kıyafetleri ücretsiz alabileceklerini duyurdu.



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Bu haber üzerine onlarca kadın-erkek, iç çamaşırlarıyla mağazanın kapısında kuyruğa girdi. Soğuk havaya rağmen bedava kıyafet almak isteyen onlarca kişi, saatlerce mağazanın açılmasını bekledi. Mağazanın açılmasıyla birlikte içeri giren çıplaklar beğendikleri elbiseleri kapma yarışına girdi. Firma da müşteriler de kampanyadan memnun kaldı.



