T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çıplak fotoğraflı' şantajcılar yine yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da barda tanıştıkları ve 'cinsel ilişki' vaadiyle evlerine götürdükleri erkeklerin çıplak fotoğraflarını çektikten sonra bu kişilere şantaj yaptığı ileri sürülen karı-koca ile 2 kardeş, yakalandı

02 Kasım 2017 16:31

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da barda tanıştıkları ve \'cinsel ilişki\' vaadiyle evlerine götürdükleri erkeklerin çıplak fotoğraflarını çektikten sonra bu kişilere şantaj yaptığı ileri sürülen karı-koca ile 2 kardeş, yakalandı. Şüphelilerin aynı suçtan daha önce de yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
İddiaya göre, Gaziantep\'te oturan 48 yaşındaki Ekrem Y., 14 Ağustos günü, barda konsomatris olarak çalışan 39 yaşındaki Hatice G. ile alkol alıp, eğlendikten sonra cinsel ilişkide bulunmak için G.\'nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.\'nin eşi 47 yaşındaki Metin G., bıçak çekip, dövdüğü Ekrem Y.\'nin çıplak halde fotoğraflarını çekti. Ayrıca Ekrem Y.\'nin bankadaki 30 bin lirasını kayınbiraderi 38 yaşındaki Nevzat A.\'ya havale etti.
Olayın ardından Hatice G., aynı yöntemle 57 yaşındaki Mustafa İ.\'yi evine götürdü. Bu kez eve gelen kardeşler 37 yaşındaki Yılmaz A. ve Nevzat A., Mustafa İ.\'nin çıplak fotoğraflarını çekti. Kardeşler, 60 bin liralık senet imzalattığı Mustafa İ.\'nin 9 bin 500 lirasını gasbetti. 
Şikayet üzerine gözaltına alınan Hatice G. ve Metin G. ile 2 kardeş, \'denetimli serbestlik\' kapsamında serbest bırakıldı. Benzer suçlama sonucu Hatice G., eşi Metin G. ve kardeşleri Nevzat A. ile Yılmaz A., dün tekrar gözaltına alındı. İfadelerinde, suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAADANAGaziantepEkremAğustosHaticeBirMetinAyrıca EkremNevzatOlayınMustafaBuYılmazKardeşler60BenzerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24