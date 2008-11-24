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Dünya

Çıplak fotoğraflar McDonald's'ı yakacak

ABD’de cep telefonunu McDonald’s restoranında unutan adam, cepte kayıtlı olan eşinin çıplak fotoğraflarının internete düşmesi üzerine dava açtı

24 Kasım 2008 02:00

ABD’de cep telefonunu bir McDonald’s restoranında unutan adam, telefonda kayıtlı olan eşinin çıplak fotoğraflarının internette yayımlanması üzerine McDonald’s aleyhine 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Philip Sherman, cep telefonunu unuttuğunu fark edince McDonald’s restoranını aradığını ve
görevlilerin, kendisi gelene kadar telefona göz kulak olma sözü verdiğini söyledi.

İnternete düştü

Ancak telefonu almalarından sonra Philip Sherman’ın eşi Tina’ya taciz telefonları gelmeye başladı. Çift daha sonra da, telefondaki fotoğrafların internette yayımlandığını fark etti.
Bu olaydan sonra taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Sherman çifti, McDonald’s restoranlarının sahibi olan “McDonald’s Corporation”a dava açtı.

Sherman çifti, maddi kayıplarının karşılanmasının yanı sıra yaşadıkları stres ve utanç için manevi tazminat da istiyor.

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