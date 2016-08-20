T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çıplak Donald Trump Amerika sokakalarında

Heykel eylemini düzenleyenlerin INDECLINE adlı anarşist kollektif grup olduğu anlaşıldı

20 Ağustos 2016 12:29

ABD'nin farklı eyaletlerindeki parklara bir gecede yerleştirilen çıplak Donald Trump heykelleri pek çok kişinin ilgi oldağı oldu. Heykel eylemini yapanlar Cumhuriyetçi başkan adayı Trump için 'kral çıplak' mesajını vermek istediklerini söylüyor.

Donald Trump'ın gerçek boyutlarında çıplak heykelleri bir gecede ABD'nin New York, Los Angeles, Seattle, San Francisco ve Cleveland parklarında belirdi.

Heykel eylemini düzenleyenler INDECLINE adlı anarşist kollektifi.

INDECLINE yazılı açıklamasında, "Bu heykeller aracılığıyla ABD tarihinin en çok nefret edilen siyasetçilerinden birisinin iğrenç iç yüzünün fiziki yansımasını herkese göstermek istedik" deniyor.

Yüzlerce kişi heykellerle birlikte farklı farklı pozlar vererek fotoğraflar çektirdi.

Kimileriyse heykeli taklit etmeyi tercih etti...

Eylem ABD genelinde büyük ses getirdi ve çok sayıda medya kuruluşu heykellerin haberini yaptı.

ETİKETLER

Donald TrumpçıplakABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24