Çıplak Donald Trump Amerika sokakalarında

ABD'nin farklı eyaletlerindeki parklara bir gecede yerleştirilen çıplak Donald Trump heykelleri pek çok kişinin ilgi oldağı oldu. Heykel eylemini yapanlar Cumhuriyetçi başkan adayı Trump için 'kral çıplak' mesajını vermek istediklerini söylüyor.

Donald Trump'ın gerçek boyutlarında çıplak heykelleri bir gecede ABD'nin New York, Los Angeles, Seattle, San Francisco ve Cleveland parklarında belirdi.

Heykel eylemini düzenleyenler INDECLINE adlı anarşist kollektifi.

INDECLINE yazılı açıklamasında, "Bu heykeller aracılığıyla ABD tarihinin en çok nefret edilen siyasetçilerinden birisinin iğrenç iç yüzünün fiziki yansımasını herkese göstermek istedik" deniyor.

Yüzlerce kişi heykellerle birlikte farklı farklı pozlar vererek fotoğraflar çektirdi.

Kimileriyse heykeli taklit etmeyi tercih etti...

Eylem ABD genelinde büyük ses getirdi ve çok sayıda medya kuruluşu heykellerin haberini yaptı.