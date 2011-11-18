Çıplak dağ yürüyüşüne yasak

T24 - İsviçre Yüksek Mahkemesi, yerel yönetimlerin Alp Dağları'nda çıplak yürüyüş yapanlara ceza verebileceğine hükmetti. Federal mahkeme, ailelerin piknik yaptığı bir alandan çıplak halde yürüyüş yaparak geçen bir erkeğin, aldığı cezayı temyize götürmesi üzerine konuyu ele aldı.
Yargıçlar, olayın yaşandığı ülkenin doğusındaki Appenzell Kantonu yetkililerinin, kamu adabı yasasını uygulamaya yetkili olduklarına karar verdi. Kararda, çıplak yürüyüşe konulan yasağın, kişilik haklarını çok az ihlal eden bir karar olduğu belirtildi.
Adı açıklanmayan söz konusu şahıs, Appenzell'de küçük çocuklarıyla piknik yapan bir aile ve bir Hıristiyan uyuşturucu tedavi merkezinin önünden çıplak geçtiği için 100 Frank, yani 109 ABD doları ceza almıştı. Muhafazakar bir kanton
Dindar ve muhafazakâr bir kanton olan Appenzell'de kadınlara oy verme hakkı daha 1990'da verildi.
Federal mahkemenin kararı tüm ülkede geçerli olduğu için şimdi çıplak dağ yürüyüşü yapmak isteyenler kendilerini daha sıcak karşılayacak bir ülke aramak zorunda kalacak gibi gözüküyor.